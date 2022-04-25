В ЛНР заявили, что около 10 стран готовы установить отношения с республикой

Около 10 стран проявляют интерес к развитию отношений с Луганской народной республикой (ЛНР) в различных форматах, включая установление дипотношений, заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог между ЛНР и иностранными государствами идёт в различных форматах и на различных площадках. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно страны проявляют интерес к ЛНР.

Диалог идёт в различных форматах и на различных площадках, рассматриваются различные варианты взаимоотношений, от установления торговых связей, экономического сотрудничества и до вопросов признания и установления полноценных дипломатических отношений, — сказал он.

Россия установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР в конце февраля. В МИД РФ заявили, что Россия нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии дипломатии.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости донбасских республик, а также договора о сотрудничестве и взаимопомощи.