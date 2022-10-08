В ЛНР заявили, что НАТО нет смысла брать Украину под защиту Мирошник: НАТО не будет брать Украину под свою защиту из-за отсутствия в этом смысла

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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил о том, что НАТО нет смысла принимать Украину под свою защиту. Альянс оставит страну, как сделал это с Афганистаном, приводит слова дипломата ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что НАТО при рассмотрении заявки Украины ссылается на пункт устава, которые запрещает принимать страны с неурегулированными территориальными конфликтами.

Если они постоянно не упоминают об этом пункте, это не значит, что они собираются принимать Украину в НАТО, так же как и Грузию, — пояснил Мирошник.

Политик отметил, что Альянс уже получил от Украины все, что хотел и даже больше и без ее членства.

Украина предоставила свою территорию для ведения разрушительной войны и свое население для уничтожения. Никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Только марионеточные элиты, которым разрешили разворовывать помощь. За это они отправляют на убой свое население, — сказал представитель ЛНР.

Мирошник уверен. что НАТО не будет брать под свою защиту Украину, так как для организации в этом нет никакого смысла. Дипломат считает, что Альянс будет продолжать снабжать страну до тех пор, пока ему это выгодно.

Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане, — заключил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддержка странами НАТО украинского правительства свидетельствует о развитии у Альянса «рака мозга», о котором, по словам министра, ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Россия вновь предостерегает США и «других спонсоров киевского режима» от более глубокой вовлеченности в конфликт.