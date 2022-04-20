В ЛНР сообщили, что Киев вывозит командование ВСУ из зоны боевых действий

Украинские власти начали выводить командование ВСУ из зоны боевых действий, об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, передаёт Telegram-канал ведомства. По его словам, из поселения Золотое на вертолёте вывезли одного из высокопоставленных генералов ВСУ.

Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населённый пункт Золотое, вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины, — сказал он.

В Народной милиции ДНР 20 апреля сообщили, что пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Уточняется, что о предложении сдаться они узнали из листовок, которые были сброшены на территорию промзоны накануне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов металлургического комбината «Азовсталь». Он назвал его «прилично укреплённым районом» и показал в Telegram трофейную технику.