В ЛНР заявили, что Донбасс нуждается в помощи и сотрудничестве с РФ

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Донецкой и Луганской народным республикам необходимо помощь России и прямое с ней сотрудничество. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, это даст толчок экономике республик, ориентированной на экспорт, позволит получить доступ к рынкам, восстановить рабочие места и наладить сотрудничество с российскими партнёрами.

Это бы существенно улучшило и настроение людей в Донбассе, и усилило бы позиции в переговорах с украинской стороной, — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что продолжит оказывать поддержку Донбассу и будет её наращивать. Он отметил, что в рамках «нормандского формата» была достигнута договорённость о прекращении боевых действий в регионе. Но при этом ничего не изменилось с точки зрения социальной сферы и экономики.

В ответ на вопрос о будущем российско-украинских отношений Путин сказал, что всё зависит от Киева.

Как писал NEWS.ru Верховная рада Украины продлила сроком на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала депутатов, назвав их решение малодушием и превращением Донбасса «в плацдарм для захвата Украины политическим путём».