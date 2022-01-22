В ЛНР высказались против переговоров Путина и Зеленского в Турции

Представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советник главы республики Родион Мирошник заявил, что республики Донбасса выступают против проведения переговоров между Россией и Украиной в Турции. При этом он отметил, что если украинские власти готовы, то необходимо как можно быстрее возобновить встречи ТКГ. Об этом сообщают «Известия».

Самопровозглашённые республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры Трёхсторонней контактной группы из Минска в другое место, — заявил Мирошник.

Со слов информированного источника, в Москве тоже скептически отнеслись к идее президента Турции провести встречу двух лидеров у себя в стране.

Ранее сообщалось, что в США захотели провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, с таким предложением выступил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. По словам политика, необходимо «продемонстрировать серьёзность намерений» президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины. Он добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине. Маккол также раскритиковал Байдена за слишком мягкую позицию в отношениях с Россией.