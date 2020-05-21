Мир

В ЛНР высказались о «плёнках Порошенко и Байдена»

12:44, 21 мая 2020
Джо Байден и Петр Порошенко Джо Байден и Петр Порошенко Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Все факты, изложенные в разговоре экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, соответствуют действительности, сообщил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Он пояснил, что это отчёты Порошенко выполненных шагах, которые фиксировались не только в этом разговоре.

Они характеризуются и приездами самого Байдена, и его активной борьбы против генпрокурора Шокина. Поэтому вот все эти вещи соответствуют действительности. Поэтому фактчекинг так называемый, здесь у Порошенко ничего не получится, — подчеркнул Мирошник.

По его словам, данный скандал выгоден американской администрации, и поэтому эта ситуация будет использована в предвыборной кампании. Представитель считает, что всё произошло «очень вовремя» и, что «таких совпадений не бывает», передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат экс-президента Украины Игорь Головань прокомментировал публикацию телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По его словам, передача плёнок является преступлением, а сам факт этого должен расследоваться по статье «Нарушение гостайны».

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы, связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также Керри просил Порошенко заменить генерального прокурора Виктора Шокина, так как этот вопрос беспокоил Байдена.

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