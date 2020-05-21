В ЛНР высказались о «плёнках Порошенко и Байдена»

https://static.news.ru/photo/8cb5c2ce-9b4a-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден и Петр Порошенко Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Все факты, изложенные в разговоре экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, соответствуют действительности, сообщил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Он пояснил, что это отчёты Порошенко выполненных шагах, которые фиксировались не только в этом разговоре.

Они характеризуются и приездами самого Байдена, и его активной борьбы против генпрокурора Шокина. Поэтому вот все эти вещи соответствуют действительности. Поэтому фактчекинг так называемый, здесь у Порошенко ничего не получится, — подчеркнул Мирошник.

По его словам, данный скандал выгоден американской администрации, и поэтому эта ситуация будет использована в предвыборной кампании. Представитель считает, что всё произошло «очень вовремя» и, что «таких совпадений не бывает», передаёт «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат экс-президента Украины Игорь Головань прокомментировал публикацию телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По его словам, передача плёнок является преступлением, а сам факт этого должен расследоваться по статье «Нарушение гостайны».