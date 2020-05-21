В ЛНР высказались о «плёнках Порошенко и Байдена»

Все факты, изложенные в разговоре экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, соответствуют действительности, сообщил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Он пояснил, что это отчёты Порошенко выполненных шагах, которые фиксировались не только в этом разговоре.
Они характеризуются и приездами самого Байдена, и его активной борьбы против генпрокурора Шокина. Поэтому вот все эти вещи соответствуют действительности. Поэтому фактчекинг так называемый, здесь у Порошенко ничего не получится, — подчеркнул Мирошник.
По его словам, данный скандал выгоден американской администрации, и поэтому эта ситуация будет использована в предвыборной кампании. Представитель считает, что всё произошло «очень вовремя» и, что «таких совпадений не бывает»,
Ранее NEWS.ru писал, что адвокат экс-президента Украины Игорь Головань прокомментировал публикацию телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По его словам, передача плёнок является преступлением, а сам факт этого должен расследоваться по статье «Нарушение гостайны».
Депутат Верховной рады Андрей Деркач
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