В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом Мирошник выразил сомнение, что Запад согласовывает с Киевом планируемое наступление

Западные союзники Украины, вероятно, не согласовывают предполагаемое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Киевом, заявил бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в интервью РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о возможном контрнаступлении этим летом, добавив, что Киев не ощущает давления со стороны западных «друзей и партнеров» по этому вопросу. Встречаясь с главой Пентагона Ллойдом Остином, он запросил дальнобойные ракеты и истребители.

Мирошник относится к заявлению Шмыгаля как к информационному шуму, направленному на размытие текущей повестки. Он считает, что наступление украинской армии согласовывается с генералами НАТО или «структурой военных управленцев Запада».

Собеседник агентства указывает на манипуляции в отношении заявления о том, что американцы не оказывают давления на проведение «контрнаступления». Мирошник отмечает, что стороны ясно осознают планирование наступления с потенциально большими потерями для украинской армии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключал, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. Однако министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что контрнаступление возможно после окончания распутицы, и Киев планирует провести несколько ударов.

Глава Чечни также предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а также захватить трофейное оружие.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить, сочетая средства тактической разведки. По его словам, ВС РФ могут вообще не позволить танкам и БМП приблизиться к первой линии обороны благодаря сжигающим любую технику противотанковым ракетным комплексам «Корнет», «Конкурс» и «Фагот».