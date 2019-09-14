Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
По данным представительства Луганского информационного центра, военные Украины использовали вооружение БМП, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Под обстрелы попали населённые пункты Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое.
Как писал News.ru, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал главной задачей вхождение в состав Российской Федерации. По его словам, до указа президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей были не такими оптимистичными.