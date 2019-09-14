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Новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявил о предстоящем сокращении штатов в подведомственной ему структуре. В 2020 году на улице может оказаться минимум тысяча сотрудников, занимающихся в том числе контрразведкой.

Баканов считает, что в ведомстве есть подразделения, которые делают одну и ту же работу, сообщает УНИАН. Мы запустили функциональное обследование. Конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга....