В ЛНР сообщили о массовых убийствах мирных граждан отрядами ВСУ

В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделения Народной милиции обнаружили места массового убийства мирных жителей, они расположены в районе Попаснянской железной дороги, говорится в заявлении официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР.

В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны, — сказано в сообщении.

Также в документе говорится, что на освобождённых территориях подразделениями Народной милиции постоянно фиксируются факты военных преступлений, совершённых ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в том числе и на находившихся на временно оккупированных Киевом территориях.

Отмечаем, что военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание. Прятаться больше некуда! — заявил Филипоненко.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам украинцев, которые пытались выбраться из города по гуманитарным коридорам. Заложниками оказались жители целого ряда населённых пунктов, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. По его словам, Россия организовала и предоставила возможность людям покинуть города по таким коридорам, но бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам.