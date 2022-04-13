В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с беженцами

Украинские военнослужащие обстреляли колонну автомобилей, в которых находились беженцы из Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате погибли двое человек, ещё трое получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР. В ведомстве отметили, что обстрел производился из миномётов и автоматов, сообщает РИА Новости.

13 апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины, — указывается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в связи с обстрелом возбуждено уголовное дело.

12 апреля Вооружённые силы Украины открыли огонь по журналистам из России и ЛНР в посёлке городского типа Фрунзе. Также военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил об обстреле со стороны ВСУ в Мариуполе. По нему и его группе открыл огонь снайпер, однако спасти ситуацию смогли чеченские военные, спугнувшие стрелявшего.

Кроме того, в этот же день съёмочная бригада Первого канала оказалась под обстрелом в Мариуполе, в результате корреспондент Ирина Кусенкова получила ранения.