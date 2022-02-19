В ЛНР сообщили о 49 нарушениях режима прекращения огня за сутки

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля. Отмечается, что украинские военные применили тяжёлое вооружение, речь идёт о минах калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

За истекшие сутки 19 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого оружия, — сказано в пресс-релизе​​​.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) при этом сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из миномётов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.