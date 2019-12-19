https://static.news.ru/photo/6286cab8-22d5-11ea-afe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник заявил о намерении властей республики возобновить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. По его словам, это является вопросом экономического и политического характера.

Поезд «Луганск — Москва» в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет, — цитирует Пасечника МК.

При этом он не уточнил, когда именно заработает направление, по которому поезда не ходят с 2014 года. Глава ЛНР лишь заметил, что железной дороге на территории республики требуется ремонт, поскольку в нескольких местах она разрушена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина сама признала существование ЛНР и ДНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. Также он назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе. По его мнению, сторонам необходимо продолжить работы в «нормандском формате».