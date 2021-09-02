В ЛНР предупредили Украину о последствиях невыполнения Минских соглашений

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Заявление президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского по «Северному потоку — 2» своей абсурдностью смешит весь мир. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Владимир Белозёров.

Предпосылок к тому, чтобы США, ЕС и Украина изменили свою риторику относительно газопровода «Северный поток — 2», нет. Я не думаю, что после его запуска что-либо изменится, — считает эксперт....