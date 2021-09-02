В ЛНР предупредили Украину о последствиях невыполнения Минских соглашений
Александр Чеков
Александр Чеков
13:02, 03 сентября 2021
Леонид ПасечникФото: glava-lnr.info
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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях невыполнения Vинских соглашений по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.
Владимир Александрович [Зеленский], все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения Минских соглашений, прежде всего, чреваты малопрогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа, — цитирует его заявление агентство.
Пасечник призвал Зеленского подумать о жителях Украины, если ему уже «наплевать» на жителей Донбасса.
Заявление лидера ДНР было сделано на фоне одобрения Вашингтоном нового пакета военной помощи Украине на сумму $60 млн. Среди прочего Киев получит противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Ранее Пасечник заявил, что конфликт на Украине является «самой настоящей гражданской войной». По его словам, жители Донбасса не согласились, что «доминирующим началом должен быть фашизм», что надо забыть русский язык и прекратить дружить с Россией.