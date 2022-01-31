В ЛНР заявили, что Украина готовит информационную кампанию против России
Глава Народной милиции ЛНР Лещенко: Украина готовит информационную кампанию против России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:30, 31 января 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Украинские спецслужбы при поддержке западных партнёров готовят постановочные телесюжеты о развязанных Донбассом и Россией военных действиях против Украины, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.
Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword, — сказал он.
По словам Лещенко, подобная кампания организована, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность о правомерности действий ВС Украины, якобы освобождающих Донбасс от террористов.
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что наряду с военными инструкторами НАТО, которые прибывают на Украину официально, на территорию страны под их видом въезжают наёмники. На подконтрольных Киеву территориях в Донбассе появляется множество бойцов, говорящих на иностранных языках и ведущих себя вызывающе.