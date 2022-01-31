В ЛНР заявили, что Украина готовит информационную кампанию против России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможной конфискации имущества российских олигархов, которые проживают в Лондоне. Захарова попросила изучить список коррупционеров, которых Москва ранее требовала депортировать. Ранее Трасс сообщила, что Британия может ввести подобные санкции в ущерб себе, так как «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать...