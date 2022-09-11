«Влажные мечты чиновников»: посол ЛНР о «захвате» республики ВСУ Посол ЛНР в РФ Мирошник: вся территория республики остается под контролем местных властей

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вся территория ЛНР остается под контролем местных властей и Народной милиции республики, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ захватили Лисичанск и Северодонецк, передает РИА Новости. По его словам, это лишь «влажные мечты украинских чиновников».

За ночь ситуация не изменилась, вся территория Луганской Народной Республики так и остается полностью под контролем официальной власти республики и Народной милиции ЛНР. Слухи о захвате Лисичанска и Северодонецка лишь влажные мечты изгнанных с территории республики украинских чиновников, которым скучно без своих наделов, — сказал Мирошник.

Ранее замминистра Минобороны Украины Анна Маляр признала волну фейков о взятых ВСУ городах. В частности, в СМИ распространялись слухи о присутствии ВСУ на территории ЛНР, что опровергли представители союзных войск.

По словам Маляр, часто появляются сообщения о том, что какой-то населенный пункт взят украинскими военными, хотя при этом идут бои или у ВСУ даже нет планов о его захвате. Замминистра отметила, что «освобожденным» населенный пункт можно считать только после того, как руководство или военное командование страны сделает соответствующее заявление.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшие сутки не совершили ни одного обстрела ЛНР. Он добавил, что такая же ситуация сохранялась предыдущие семь дней.