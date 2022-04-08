В ЛНР обвинили ВСУ в троекратном обстреле территории за сутки

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки трижды открывали огонь по территории Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрелам подверглись населённые пункты Донецкий, Калиново и Первомайск.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по н. п. Донецкий, н. п. Калиново, н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (12 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10мин), — говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что в результате обстрелов в Калинове были повреждены три жилых дома, а в Первомайске — четыре.

Ранее Минобороны России предупредило о подготовке украинскими властями провокации в Ирпене Киевской области, в ходе которой сотрудники СБУ из морга при городской больнице свезут тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей в подвал одного из зданий на востоке Ирпени. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве будет организована постановочная акция с «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», которая прибыла в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Киевом массированных обстрелов Донбасса из реактивных систем залпового огня «Град». Он пояснил, что украинские Власти впоследствии намерены обвинить в этом Россию. По его словам, под обстрелами могут оказаться Артёмовск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие населённые пункты.