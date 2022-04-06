18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ЛНР обвинили украинские войска в обстрелах двух населённых пунктов

07:45, 07 апреля 2022
В ЛНР обвинили украинские войска в обстрелах двух населённых пунктов Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украинские войска за последние сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Донецкий и Калиново на территории Луганской Народной Республики. Огонь вёлся с применением артиллерии, миномётов и систем «Град», сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20мин), — говорится в сообщении.

В результате обстрелов в Донецком было повреждено и разрушено семь жилых домов.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса. По её словам, националисты также заставляют людей выходить из бомбоубежищ, чтобы занять их места.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео