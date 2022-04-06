В ЛНР обвинили украинские войска в обстрелах двух населённых пунктов

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Британский журнал The Economist подсчитал страны, которые встали на сторону России или сохранили нейтралитет в свете ситуации на Украине. Оказалось, что в этих государствах живёт большая часть мирового населения.

В издании страны мира разделили на три категории: пророссийские, нейтральные и прозападные. Треть мирового населения оказалась в первой группе стран. Среди этих 28 государств издание выделило КНР, Сирию, Пакистан, Эритрею...