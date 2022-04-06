В ЛНР обвинили украинские войска в обстрелах двух населённых пунктов
Сергей Попов
Сергей Попов
07:45, 07 апреля 2022
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Украинские войска за последние сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Донецкий и Калиново на территории Луганской Народной Республики. Огонь вёлся с применением артиллерии, миномётов и систем «Град», сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20мин), — говорится в сообщении.
В результате обстрелов в Донецком было повреждено и разрушено семь жилых домов.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса. По её словам, националисты также заставляют людей выходить из бомбоубежищ, чтобы занять их места.