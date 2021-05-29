В ЛНР обнаружили станции радиоподавления на украинской стороне

https://static.news.ru/photo/a3443766-c054-11eb-90ff-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Донбасса: Новотошковского, Новоалександровки и частично подконтрольного Золотого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

В зоне ответственности ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населённых пунктов Новоалекандровка, Золотое, Новотошковское зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД», — заявили в Народной милиции.

Ранее в ЛНР заявляли, что эти средства РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения. Таким образом, по их мнению, Киев пытается скрыть размещение вооружения, запрещённого минскими договорённостями.

Ранее Алексей Арестович — советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится к октябрю 2021 года.

По его мнению, «много что решит» встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Свою роль в ситуации могут также сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Кроме того, советник Зеленского упомянул учения «Запад-2021», которые в сентябре пройдут около границ Украины.