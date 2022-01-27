В ЛНР не исключили наступление украинских силовиков в ближайшие дни

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что не исключает возможность наступления украинских силовиков после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни. По его словам, Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в регионе. В частности, украинские силовики разместили зенитную установку в жилом районе города Попасная, сообщает РИА Новости.

Нашей разведкой за прошедшие двое суток получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции Объединённых сил, — сказал Филипоненко.

Он добавил, что за сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала около 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Филипоненко, главком ВСУ вскоре прибудет в Донбасс, чтобы провести рекогносцировку в направлении возможного украинского главного удара.

Это не первое за последние дни сообщение об активизации украинских военных на востоке страны. Во вторник, 25 января, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко предупредил о скоплении украинских войск в четырёх областях.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал идею вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о поддержке Донбасса путём поставки некоторых видов вооружений. Он заявил, что ЛНР будет благодарна России за такую помощь, если та понадобится.