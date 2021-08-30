В ЛНР назвали унижением перенос Байденом встречи с Зеленским

Перенос встречи президентов Украины и США Джо Байдена и Владимира Зеленского по инициативе американской стороны — это унижение высшей степени. Об этом заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, сложно вспомнить подобные случаи в мировой практике, когда за день переносятся подобные важные встречи, к которым шла подготовка не один месяц. Как отметил Марочко, такой перенос свидетельствует о том, что США уже не воспринимают Украину как государство.

Они относятся к украинскому руководству, как к своим холопам, потому что знают, что все, что они ни скажут, будет сделано. Это унижение высшей степени. Но Зеленский всё равно поедет. Перенесут на второе, третье, ещё на неделю, и всё равно он поедет кланяться своему хозяину и другим политикам, которые воспринимают США как партнера, — сказал подполковник запаса.

Андрей Марочко также считает, что какой-то смысловой нагрузки встреча украинского и американского лидеров нести не будет, все и так прекрасно знают, чего добивается Зеленский. Он предполагает, что их встреча может запомниться только комичными моментами. Так, Марочко уверен, что в кадр попадут изумленные кривляния Зеленского, без которых не проходила ни одна его встреча на высшем уровне, а Байден может уснуть или назвать президента Украины как-то не так.

Ранее сообщалось, что встреча в Вашингтоне Джо Байдена с Владимиром Зеленским не состоится, как планировалось, 31 августа. Новой датой встречи лидеров государств называется 1 сентября. Это уже второй перенос сроков их переговоров. Первоначально они должны были встретиться 30 августа. В Киеве перенос даты связали с расширением программы визита Зеленского за океан.