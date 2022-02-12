В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

Отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может свидетельствовать о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. Он подчеркнул, что представители международной организации находились на территории в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.

​​Отзыв представителей Соединённых Штатов, Евросоюза и Британии из состава СММ ОБСЕ — сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации с Украины, и военная опасность здесь ни при чём. Это подготовка какой-то масштабной провокации, — сказал он.

Мирошник добавил, что провокации подготавливают «Киев и его западные кураторы», потому что отзыв наблюдателей из СММ ОБСЕ лишит её возможности исполнять свои обязанности в соответствии с мандатом. Представитель ЛНР подчеркнул, что такого не было с марта 2014 года, как только было принято решение ОБСЕ о формировании специальной мониторинговой миссии.

Мирошник добавил, что представители международной организации находились на территории в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка 13 февраля. Иностранцы покидают территорию Украины якобы из-за угрозы «российского вторжения».

О том, что администрация США намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине на фоне обострения ситуации вокруг страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Кроме того, Вашингтон принял решение сократить своё дипломатическое присутствие в американском посольстве в Киеве. По словам официального представителя Белого дома Джейка Салливана, дипломаты покинут Киев из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе. Салливан не исключил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады.

Ранее агентство Bloomberg назвало датой «вторжения» РФ на Украину 15 февраля. Politico, в свою очередь, сообщило, что это произойдёт 16 февраля. При этом указало, что эту дату назвал союзникам в Европе президент США Джо Байден. Однако в ЕС отнеслись к этому скептически.