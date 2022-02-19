В ЛНР назвали число погибших от обстрелов ВСУ

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что в результате воскресного обстрела со стороны ВСУ погибли два человека, по территории республики было проведено девять обстрелов запрещёнными Минскими соглашениями снарядами калибра 120 мм. При этом один жилой дом был полностью разрушен, сообщает РИА Новости.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА», — сказано в пресс-релизе.

В настоящее время руководство ЛНР уточняет информацию о пострадавших и нанесённом ущербе.

При этом бывший глава МИД Украины Павел Климкин ранее призвал разместить американские войска на территории Украины. По его мнению, это единственные гарантии, которые сработают. Он отметил, что любые другие гарантии со стороны западных стран — это всего лишь «разговоры».

Он указал, что во многих странах, которые получили гарантии от США, размещены войска на территории. До вступления в НАТО только гарантии США могут быть действенными, считает Климкин. По его словам, Украина должна «поднимать стоимость вторжения на её территорию».