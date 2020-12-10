В Ливии освобождены россияне Шугалей и Суэйфан

https://static.news.ru/photo/bfc98d70-3ae2-11eb-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанные в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей освобождены из тюрьмы. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Подтверждаю, освобождены, — цитирует Малькевича РИА Новости.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и находились в стране с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки. Их обвиняют в попытке вмешательства в выборы. Эти утверждения опровергались российской стороной.

Малькевич утверждал, что незаконное удержание граждан Российской Федерации — новый политический тренд для Триполи. Кроме того, он отметил, что ливийские военные поставили перед российской стороной ряд невыполнимых условий, которые касались пересмотра позиции Москвы по ситуации в Ливии. По данным ФЗНЦ, их сотрудников пытали в тюрьме.

Как писал NEWS.ru, в октябре правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о готовности отпустить удерживаемых более года россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Тогда говорилось, что соглашение об освобождении россиян было достигнуто между Москвой и Триполи ещё на прошлой неделе и они могут быть отправлены в Россию в течение нескольких дней.