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Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в стране национальный траур в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.

В день похорон экс-руководителя Пятой республики 30 сентября в Ливане приспустят государственные флаги и отменят развлекательные программы по телевидению и радио, передаёт ливанское Национальное информационное агентство.

Ранее News.ru сообщал, что Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. По словам зятя политика Фредерика Сала-Бару, он умер спокойно в окружении близких. Политика похоронят на кладбище Монпарнас рядом с могилой его старшей дочери Лоуренс.

Соболезнования близким выразили многие лидеры государств, в том числе президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.