В Ливане объявили набор добровольцев для спецоперации РФ на Украине

Списки добрoвольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по дeмилитаризации Украины, начали создавать в Ливане. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Списки добровольцев из Ливана, готовых воевать против националистических банформирований в Донбассе, уже формируются, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».