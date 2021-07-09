В Литве запретили мигрантам свободно перемещаться по стране

Литовские власти ввели более жёсткие ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по стране. Их права были ограничены на фоне притока нелегалов. Такое решение было принято на заседании правительства Литвы.

Раньше мигранты, которые незаконно пересекали границу страны и находились в пунктах временного размещения, считались прибывшими на территорию республики. Теперь они будут считаться таковыми только после соответствующего решения властей.

Те нелегалы, которые запросили у властей убежище после незаконного пересечения границы, не смогут официально перемещаться по стране, пока власти не выдадут им официального разрешения.

Предложено сократить срок принятие решений по предоставления убежища Департаментом миграции до 10 дней. Парламент Литвы должен будет одобрить это решение на заседании правительства на следующей неделе.

Ранее власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилась там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.