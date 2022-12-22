В Литве россиянам и белорусам запретили владеть оружием Сейм Литвы запретил россиянам и белорусам владеть оружием в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейм Литвы одобрил поправки в закон о контроле за оружием и запретил гражданам России и Белоруссии владеть им на территории страны, сообщается на сайте парламента. Изменения вступят в силу 1 апреля 2023 года. Как утверждают авторы поправок, у россиян и белорусов будет один год для реализации оружия и боеприпасов, после чего они будут изъяты.

Сейм утвердил поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами. <...> Закон регулирует запрет на приобретение и хранение оружия и боеприпасов для граждан России и Белоруссии, не имеющих гражданства Литвы. <...> Постоянные жители Литвы, имеющие гражданство России или Белоруссии, <...> должны реализовать оружие не позднее чем в течение одного года через лицо, имеющее право реализации оружия, <...> либо сдать его в полицию для уничтожения, — говорится в сообщении сейма.

За поправки в закон о контроле над вооружениями и боеприпасами проголосовали 112 депутатов сейма, против выступил один, воздержались 13 парламентариев.

Ранее стало известно, что новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием. По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, закон об аннулировании их лицензий может быть принят к концу года.