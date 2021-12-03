В Литве правительство одобрило продление режима ЧП на границе с Белоруссией

Предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января было одобрено правительством Литвы. Теперь данное решение должен рассмотреть парламент, сообщается на сайте министерства внутренних дел республики.

В пятницу правительство согласовало предложение продлить чрезвычайное положение более, чем на месяц, до 15 января, и передаст его в сейм… Если сейм примет этот указ, чрезвычайное положение будет действовать не только на границе Литвы и Белоруссии, но и на границе Литвы и Польши, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продление чрезвычайного положения необходимо для предотвращения возможных угроз из-за нелегальной миграции. При таком положении население не будет подвергаться большим ограничениям, зато пограничники смогут чаще проверять документы при подозрении в возможном незаконном перемещении людей.

Кроме того, в случае ввeдения чрезвычайного положения будут расширены полномочия армии и огрaничен доступ к определённым территориям.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африке на границе с Белоруссией. В настоящее время на границе скопилось несколько тысяч беженцев. 9 ноября парламент Литвы ввёл режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В конце октября Литва приступила к строительству барьера на границе с Белоруссией. Его высота составит четыре метра, а протяжённость — 400 км. Первый участок длинной в 100 км должен быть возведён к концу апреля 2022 года.