В Литве Калининграду предрекли уязвимость в случае расширения НАТО Глава Минобороны Литвы Анушаускас: Калининградская область станет уязвимой частью России в случае расширения НАТО

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область станет уязвимой частью России в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, после пополнения в Альянсе уже не только Сувалкский коридор можно будет считать «узким местом» присутствия НАТО, а всю территорию эксклава сообщает «Укринформ».

<...> Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область — уязвимой частью России. То есть ситуация в корне изменится. И я думаю — это важный месседж для России, — сказал Анушаускас.

Он отметил, что конфигурация Сувалкского коридора при этом не изменилась, как и не улучшилась ситуация с безопасностью вокруг Литвы.

Ранее польский политолог Якуб Корейба рассказал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Польша гипотетически сможет заблокировать Калининград в случае эскалации военного конфликта в регионе. Он считает, что основной задачей Польши станет именно изоляция Калининграда, а не транзит подкреплений через Сувалкский коридор в Литву и дальше. Вместе с этим политолог назвал «нонсенсом» с точки зрения военного искусства какую-либо конфронтацию на этом направлении.