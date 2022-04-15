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В Лисичанске загорелся нефтеперерабатывающий завод

16:10, 16 апреля 2022
В Лисичанске загорелся нефтеперерабатывающий завод Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Крупный пожар начался на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает агентство «Луганскинформцентр». Подробности инцидента и его причины пока не названы.

На фото, сделанных недалеко от места происшествия очевидцами, видны поднимающиеся вверх клубы чёрного дыма.

Ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в населённом пункте Рубежное снаряд попал в цистерну с азотной кислотой. На кадрах, которыми поделились местные жители в Сети, был виден столб рыжеватого дыма, достигающий нескольких десятков метров в высоту.

Также сообщалось, что украинские националисты заложили бомбы в резервуарах с хлором на территории водоканала в Белогоровке Луганской области, заявил глава российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, члены нацбатальонов планируют устроить взрыв при подходе к городу бойцов Луганской Народной Республики.

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