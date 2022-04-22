В ЛДПР предложили закрепить за США термин «главный противник России»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал «немедленно создать гуманитарные коридоры из «Азовстали», где блокированы украинские боевики, и других частей Мариуполя в другие части Украины с «необходимыми гарантиями прекращения огня», сообщает РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление. Боррель, опираясь на основные принципы прав человека, также призвал обеспечить безопасный путь для тех, кто доставляет гумпомощь.

ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию гражданского населения Мариуполя. <...> Должен также быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь в соответствии с...