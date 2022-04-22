В ЛДПР предложили закрепить за США термин «главный противник России»
Захар Чайченко
Захар Чайченко
19:09, 22 апреля 2022
Посольство США в МосквеФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, закрепляющий за США термин «главный противник Российской Федерации» на уровне Конституции РФ. Документ опубликовали в базе данных Государственной думы. В тексте законопроекта уточняется, что данная инициатива разработана в качестве «ответной меры на вызовы Соединённых Штатов», которые выражаются в разработке и введении санкций против России и её граждан.
Проект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств» разработан как ответная мера на вызовы США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении Российской Федерации в целом, так и её граждан, — сказано в документе.
По словам представителей партии, принятие изменений в законодательство станет стимулом для дальнейшего развития и укрепления «политических позиций» России.
Ранее врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что странам Запада всё ещё важен и дорог проект «антиРоссия». Так он отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «нельзя допустить победу России над Украиной». Слуцкий добавил, что успешное завершение Россией спецоперации станет «цивилизационным провалом апологетов однополярного мира и крахом двойных стандартов коллективного Запада». Именно этого боятся в Германии и США, поэтому там выделяют деньги для продолжения конфликта «до последнего украинца», считает Слуцкий.