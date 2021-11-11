В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки

Парламент Латвии (сейм) в третьем, окончательном чтении утвердил запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, следует из трансляции на сайте ведомства. Чтобы инициатива вступила в силу, её должен утвердить президент страны.

Отмечается, что запрет распространяется как на развлекательные и праздничные мероприятия, так и на собрания, шествия и пикеты. В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии». Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, её ещё должен утвердить президент страны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала предварительное одобрение сеймом Латвии законопроекта, который устанавливает запрет на использование георгиевских ленточек во время общественных мероприятий. По её словам, на это следует обратить внимание мировому сообществу.

Она предположила, что большая часть латвийского общества негативно отреагирует на этот запрет. Это, в свою очередь, никак не будет способствовать достижению межнационального согласия в стране, заключила Захарова.