В Латвии задержали подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой РФ

Спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России, передаёт агентство ЛЕТА. Произошло это ещё в прошлом году. Их обвинили в предоставлении Кремлю не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.

Упомянутые были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. По имеющейся у спецслужб информации, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. Им присвоен статус подозреваемых и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на сайте американского Минюста сообщалось, что в США арестован по обвинению в шпионаже в пользу России 63-летниий житель Южной Дакоты. Инженер-испытатель Джон Мюррэй Роу — младший работал в компаниях-подрядчиках Пентагона. По версии следствия, он собирался передать российскому правительству секретную информацию по одному из вопросов национальной обороны США. В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Согласно данным Минюста, в одном из писем к якобы «российскому агенту» Роу сообщил секретную информацию о национальной обороне в отношении нескольких операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, которые используют на военных истребителях США.