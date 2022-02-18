В Латвии стартовали военные учения НАТО под руководством США

В Латвии 18 февраля стартовали военные учения НАТО Saber Strike 22 («Удар сабли — 22») под командованием Вооружённых сил США, находящихся в Европе, об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны. Учения продлятся до 23 марта. Жителей регионов попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В учениях, которые будут проходить по 23 марта, будут участвовать около 400 американских военнослужащих, около 100 единиц техники и 22 боевых вертолёта США Apache, — сообщает ведомство.

17 февраля транспортный самолёт Вооружённых сил США С-17 доставил в Латвию военные грузы, об этом сообщается на официальной странице Национальных вооружённых сил Латвии в Facebook.

Также отмечается, что с 28 февраля по 11 марта в Латвии пройдут учения Crystal Arrow 22 («Хрустальная стрела — 22»). Планируется, что в них примут участие порядка 2,8 тыс. военных из Латвии и США, а также из десяти других стран. В манёврах дополнительно будут задействованы более 300 единиц воздушной и наземной военной техники.

19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет. Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством президента России Владимира Путина. Отмечается, что в запусках примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.