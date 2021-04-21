В Латвии разгорелся скандал из-за ошибки в рекламе вакцинации

https://static.news.ru/photo/8022cc48-a34e-11eb-b8d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвийское рекламное агентство Nord DDB Rigа оказалось в центре скандала из-за ошибки в переводе одного из слоганов рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться», сообщает Delphi.

Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой, — говорилось в рекламе, с которой смотрел печальный мужчина.

Многие представители русскоязычного населения посчитали, что плакат разместили противники вакцинации, которые якобы решили показать, что сделав прививку человек отправиться на тот свет. Другие недовольные граждане посчитали, что к предкам хотят отправлять именно русскоязычное население.

Оказалось, что рекламное агентство ошиблось при переводе. На самом деле текст должен был гласить: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке». Представители рекламного агентства принесли публичные извинения гражданам, а также бывшему футболисту Каспару Горкшу, который являлся лицом этой рекламной кампании.

Ранее в рекламе вакцинации от коронавируса снялись четверо бывших президентов США. К нации обратились по телевидению Джимми Картер (1977–1981), Билл Клинтон (1993–2001), Джордж Буш — младший (2001–2009), Барак Обама (2009–2017), а также их супруги. В одном из роликов бывшие президенты вместе с женами получают препарат от коронавирусной инфекции. В другом — Буш-младший, Обама и Клинтон говорят на фоне Арлингтонского национального кладбища. Примечательно, что в рекламе не приняли решение бывший президент США Дональд Трамп и его желания.