В Латвии рассказали о химической угрозе из-за санкций против России

На предприятии VK Terminal Services в латвийском городе Вентспилс возникла угрожающая ситуация с хранением жидкого аммиака. Это произошло из-за санкций, введённых ЕС против России, сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя местной Думы Яниса Витолиньша.

Если VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным, — говорится в сообщении.

Больше половины активов компании Ventamonjak принадлежат компании Uralchem Freight Limited, базирующейся в Кипре. Её бенефициарный владелец — российский предприниматель Дмитрий Мазепин, против которого Евросоюз ввёл санкции. В связи с этим счета Ventamonjak заморозили, из-за чего предприятие не может расплатиться за услуги.

Депутаты муниципалитета Вентспилса призвали правительство найти решение, которое устранит угрозу.

Ранее производитель калийных удобрений «Уралкалий» сообщил, что Мазепин продал контрольный пакет акции компании (52%). Предприниматель также перестал занимать должности в органах управления «ОХК «УРАЛХИМ», непосредственного акционера «Уралкалия», и больше не возглавляет компанию.