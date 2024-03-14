В Латвии раскрыли, как действия Риги отразятся на российских избирателях Латвийский политик Мирский: избирателей из РФ в Риге ждут воспитательные беседы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Посольство России в Латвии

Меры, которые в связи с выборами президента России вводят власти Латвии, повлияют на явку избирателей, проживающих в этой стране, заявил латвийский политик и экс-депутат Европарламента Александр Мирский в беседе с NEWS.ru. Он не исключил, что граждан РФ, которые примут участие в голосовании, могут ждать «воспитательные беседы».

Люди просто будут оценивать риски: готовы ли они пойти проголосовать и потом иметь необходимость общаться с органами правопорядка и какие-то неприятности. Они стали заложниками всей этой ситуации, — считает политик.

По его мнению, слова министра юстиции Латвии о том, что россиян, голосующих на выборах, не будут привлекать к ответственности, вряд ли сильно изменят ситуацию.

Есть позиция Министра внутренних дел, а также начальника полиции, которые сказали, что будут достаточно жестко реагировать на людей, которые пойдут голосовать. Поэтому вряд ли мнение министра юстиции здесь кого-то интересует, — объяснил Мирский.

Россияне, проживающие в Латвии, смогут отдать свои голоса за кандидатов в президенты на двух участках, которые будут открыты посольством РФ в Риге. При этом руководитель латвийской полиции Армандс Рукс сообщил, что силовики будут проверять документы на входе на избирательный участок. Если вид на жительство избирателя окажется просрочен, последует депортация.

В конце февраля глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере отмечала, что участие в голосовании можно расценивать как акт поддержки СВО, за это в прибалтийской республике предусмотрена уголовная ответственность. Впрочем, 14 марта министр сообщила, что латвийские власти не будут расценивать поход на выборы как нарушение законов страны.