В Латвии предложили запретить выдавать «шенген» россиянам

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам. В службе госбезопасности страны до этого сообщили, что граждан РФ обязывают при въезде в страну подписывать документ об осуждении СВО, пишет РИА Новости.

Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ, — сказал министр иностранных дел Латвии.

Его заявление процитировали местные СМИ, которые отметили, что местные жители недовольны присутствием россиян в их стране. А накануне Эстония заявила о желании закрыть въезд россиянам в республику. В стране уже и так прекратили выдачу новых виз россиянам, но они продолжают приезжать в прибалтийскую республику по ранее выданным разрешениям.

Ранее сообщалось, что сотрудники пунктов пограничного контроля Латвии обязывают въезжающих в страну россиян подписывать документ, осуждающий специальную военную операцию ВС РФ на Украине. Власти Латвии убеждены, что лица, поддерживающие СВО, могут представлять угрозу для их страны.