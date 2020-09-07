В Латвии планируют выделить средства на лечение активистов из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8ae193f6-f1b2-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Латвии могут оплатить оказание медицинской помощи белорусским оппозиционерам. Об этом сообщила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица

Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч для того, чтобы около десяти человек из Белоруссии были приняты на лечение в Латвии, — написала она в Twitter.

Latvia plans to provide treatment for Belarusian activists / https://t.co/HEPxwV8Tas



On Tuesday, the government could decide on the allocation of 50 thousand to allow around ten people from Belarus to be admitted to medical treatment in Latvia. https://t.co/aa7JwXOlC3 — Zanda KalniÅa-LukaÅ¡evica (@ZKLukasevica) September 8, 2020

В интервью порталу общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv парламентский секретарь пояснила , что Рига готова предоставить белорусским оппозиционерам визы, для получения лечения им нет необходимости просить политического убежища. Она добавила, что некоторые из активистов могут приехать в Латвию вместе с членами своих семей уже в ближайшие дни.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом для них послужили оглашённые ЦИК итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция считает результаты голосования сфальсифицированными, требует отставки президента и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Латвии запретили въезд в страну Лукашенко и ещё 29 официальным лицам Белоруссии. Аналогичные решения были приняты в Литве и Эстонии.