В Латвии перекрыли доступ к памятнику Освободителям Риги в День Победы

https://static.news.ru/photo/20748396-b0ae-11eb-8e15-96000091f725_660.jpg Фото: Marija Dmitrijeva/vk.com

Латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

К памятнику приходят тысячи горожан, чтобы отпраздновать День Победы. Они несут к изваянию цветы, однако на текущий момент полиция перекрыла доступ непосредственно к памятнику. Людям предлагают оставлять букеты на специальных столах — к монументу их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi («Рижские леса»).

Полиция приняла решение закрыть доступ к памятнику из-за невозможности обеспечить дистанцию в два метра между празднующими. Правоохранители призывают горожан не приходить 9 Мая к памятнику и учитывать эпидемиологическую обстановку в стране. Имеется ли возможность обеспечить социальную дистанцию между празднующими в других местах, не уточняется.

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