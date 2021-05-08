В Латвии перекрыли доступ к памятнику Освободителям Риги в День Победы

Латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
К памятнику приходят тысячи горожан, чтобы отпраздновать День Победы. Они несут к изваянию цветы, однако на текущий момент полиция перекрыла доступ непосредственно к памятнику. Людям предлагают оставлять букеты на специальных столах — к монументу их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi («Рижские леса»).
Полиция
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