В Латвии оказались не готовы к отключению от единой электросети с Россией

Политически Латвия уже готова отключиться от единой электросети с Россией и Белоруссией, но существуют препятствующие этому физические ограничения. Такое мнение выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с изданием Tvnet. Политик отметил, что в будущем Латвия также планирует постепенно снижать долю электроэнергии, производимой с использованием природного газа. По словам премьера, это приведёт как к более надёжному энергоснабжению, так и к снижению цен.

В настоящее время делается всё, чтобы ускорить процесс десинхронизации с российско-белорусской электросетью, но такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, который находится в стадии строительства, — говорится в статье.

В начале 2017 года Центр энергетической безопасности (структурное подразделение НАТО) подготовил секретный доклад, посвященный рискам энергозависимости стран Балтии от поставок из России. В связи с этим Эстония, Латвия и Литва провели ряд консультаций и в сентябре 2017 года приняли решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году. Страны Балтии намерены подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться энергетической независимости от РФ.

Ранее министр экономики Лавтии Янис Витенбергс заявил, что природный газ не будет закупаться у России. Газ планируется хранить в Инчукалнском подземном газохранилище. По его словам, Латвия создаст резерв природного газа объемом 2 ТВт.ч для снижения риска десинхронизации системы электроснабжения.

В конце февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.