В Латвии объявили энергетический кризис до конца года

Кабмин Латвии объявил в стране до 31 декабря энергетический кризис в поставках нефтепродуктов, сообщило латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.

Отмечается, что в стране разрешён выпуск на рынок «резервов безопасности нефтепродуктов» и устанавливается обязанность дeржателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску. Вмеcте с тем лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро контроля за строительством (ГБКС) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности.

Уточняется, что учреждением, ответственным за координацию деятельности в период государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, будет являться Государственный кризисный центр по энергетике.

В начале 2017 года Центр энергетической безопасности (структурное подразделение НАТО) подготовил секретный доклад, посвящённый рискам энергозависимости стран Балтии от поставок из России. В связи с этим Эстония, Латвия и Литва провели ряд консультаций и в сентябре 2017 года приняли решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году. Страны Балтии намерены подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться энергетической независимости от РФ.

Кроме того, министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что природный газ не будет закупаться у России. Газ планируется хранить в Инчукалнском подземном газохранилище. По его словам, Латвия создаст резерв природного газа объёмом 2 ТВт.ч для снижения риска десинхронизации системы электроснабжения.

В конце февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.