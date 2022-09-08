В Латвии могут восстановить воинский призыв из-за опасений насчет России Министр обороны Латвии Пабрикс предложил восстановить воинскую повинность

Фото: mod.gov.lv

В Латвии хотят возобновить воинскую повинность из-за опасений насчет России, сообщает LIVE 24. С таким предложением выступил министр обороны страны Артис Пабрикс, который также заявил, что на текущий момент страна не обладает необходимым военным потенциалом. По его словам, военную обязанность будут вводить постепенно и со следующего года.

К призыву собираются привлекать совершеннолетних мужчин в возрасте до 27 лет. Женщинам предлагают прохождение 11-месячной военной подготовки. Инициативе предстоит пройти рассмотрение в парламенте страны. Также в стране появится новая военная база.

Действующая сейчас военная система Латвии достигла предела своих возможностей, — утверждает министр обороны Пабрикс.

В Латвии всеобщий призыв был упразднен 15 лет назад, когда создавалась профессиональная армия с поддержкой корпуса добровольцев. Сейчас в армии страны порядка 7,5 тысяч военных, а также служащих национальной гвардии. Также в Латвии присутствует полуторатысячный контингент НАТО.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу накануне заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября. Министр добавил, что основной призыв к россиянам таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!». По его словам, запрет также коснется путешественников с туристическими визами. При этом санкции не коснутся тех россиян, которые желают посетить страну с целью встречи с родственниками и по иным гуманитарным причинам.