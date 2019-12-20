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ФСБ в 2012 году передала Федеральному ведомству по уголовным делам Германии список террористов, в котором было имя Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в августе 2019 года.

В 2016 году Хангошвили переехал в Берлин, где, как ранее сообщали СМИ, проживал с женой и двумя детьми, пишет Der Spiegel. Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче террориста обсуждался...