В L'Oréal опровергли информацию о готовности возобновить поставки в Россию

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Французская компания L’Oreal, которой принадлежат косметические бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергла готовность возобновить поставки в Россию, сообщили в пресс-службе модного дома Armani. В заявлении отмечается, что позиция компании не изменилась, она строго соблюдает санкции Евросоюза и США, передает РИА Новости. Ранее в Минпромторге заявили, что бренды Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, которые принадлежат L’Oréal, намерены возобновить поставки в Россию.

Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L’Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L’Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США, — говорится в сообщении.

Кроме того, компания подчеркивает, что временно закрыла все собственные магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом, а также приостановила все инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Также «L’Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов, и продает только основные товары для ежедневного использования».

Ранее в Минпромторге России сообщили о запрете параллельного импорта парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию.

В марте L’Oreal заявила о временном закрытии магазинов и онлайн-продаж в России. Компания также приостановила в России свои инвестиционные проекты.