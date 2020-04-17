В Кувуклии храма Гроба Господня сошёл благодатный огонь

https://static.news.ru/photo/8052f3fc-8165-11ea-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В субботу, 18 апреля, в Кувуклии храма Гроба Господня на территории Иерусалима сошёл благодатный огонь.

В 2020 году религиозная церемония впервые прошла без зрителей. Причиной для принятия подобного ограничения стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Из-за этого на церемонии не было ни паломников, ни верующих христианских общин Иерусалима.

Все ведущие телеканалы мира вели из храма Гроба Господня прямые трансляции.

Для верующих христиан по всему миру схождение благодатного огня накануне празднования Пасхи символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Как писал NEWS.ru, фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит благодатный огонь в Москву. Лампады с благодатным огнём привезут к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя. Федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу из храма Христа Спасителя в прямом эфире.