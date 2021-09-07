Глава Крыма пообещал дать Украине достойный ответ на любые провокации

Любые провокации Украины в Крыму получат достойный ответ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Так он отреагировал на подрыв газопровода в селе Перевальное, организованный, по данным ФСБ, украинскими спецслужбами.
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Такая тактика не пройдёт, достойный ответ будет дан на любые провокации, — заявил Аксёнов.
Ранее сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. По имеющимся данным, фигурантам дела
Ранее были арестованы трое подозреваемых в деле о диверсии крымского газопровода. Фигуранты дела
Их обвиняют в подрыве газопровода в селе Перевальное, который снабжает населённый пункт и воинскую часть. По версии силовиков, подозреваемые 23 августа намерено повредили трубопровод.