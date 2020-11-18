В Крыму назвали возможный ответ РФ за «виртуальный арест» самолётов

Власти Украины своим арестом российских самолётов за полёты в Крым бездумно провоцируют Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.
Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов,
По его словам, «виртуальный арест» самолётов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса. Он может отозваться ответными мерами, которые коснутся имущества богатых украинцев, а его на полуострове немало.
При таком развитии событий киевские власти получат «благодарность» за креатив от своих чиновников и олигархов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал арест Украиной 44 самолётов российских авиалиний за полёты в Крым «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». Политик считает, что конкретные должностные лица на Украине, «штампующие» подобные «неадекватные решения», должны отвечать по российским законам.