В Крыму назвали возможный ответ РФ за «виртуальный арест» самолётов

https://static.news.ru/photo/7a503496-2959-11eb-8819-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sip.airport/Global Look Press

Власти Украины своим арестом российских самолётов за полёты в Крым бездумно провоцируют Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

По его словам, «виртуальный арест» самолётов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса. Он может отозваться ответными мерами, которые коснутся имущества богатых украинцев, а его на полуострове немало.

При таком развитии событий киевские власти получат «благодарность» за креатив от своих чиновников и олигархов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал арест Украиной 44 самолётов российских авиалиний за полёты в Крым «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы». Политик считает, что конкретные должностные лица на Украине, «штампующие» подобные «неадекватные решения», должны отвечать по российским законам.