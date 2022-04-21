В Крыму рассказали о стремлении жителей юга Украины войти в состав России

Население южных регионов Украины, перешедших под контроль российских войск, желает скорейшего решения вопроса о включении в состав РФ, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, местные жители опасаются возвращения националистов, сообщает РИА новости.

Людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобождённых территорий в состав России, — цитирует его агентство.

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов рассказал, что в находящихся под контролем военных РФ Запорожской и Херсонской областях начали создаваться военно-гражданские администрации, там запущена трансляция российского телерадиовещания, а население всё шире использует рубли при расчётах. Он допустил, что в этих регионах могут пройти референдумы, аналогичные крымскому в 2014 году.

Накануне стало известно, что референдум возможен и в Харьковской области. Глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что люди хотят жить «в другой для себя стране».