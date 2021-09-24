В Крыму отреагировали на сценарии о силовом захвате полуострова Украиной

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказал об отсутствии у Украины шансов захватить полуостров силой, подобные сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны. Его слова приводит РИА Новости. Так он отреагировал на сценарий о силовом захвате полуострова Украиной, о котором рассказал депутат Рады Борислав Береза. Украинский политик предложил вариант захвата Крыма и Донбасса путём увеличения мощности армии и привлечения крупных партнёров.

Крым охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращён в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины, — сказал Мезюхо.

По его словам, Береза является «отпетым русофобом». Однако даже он должен понимать абсурдность подобных заявлений. Мезюхо посоветовал депутату порассуждать о проблемах в ВС Украины.

Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией? — заключил Мезюхо.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что любые провокации Украины в отношении полуострова получат достойный ответ. Политик считает, что эта акция является частью гибридной войны против России, но такие действия ни к чему не приведут.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.